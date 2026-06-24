Amorim pensa al suo Milan: il pupillo Trincao primo obiettivo. Costo elevato

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Ruben Amorim sta già pensando a come costruire la rosa: Francisco Trincao, suo pupillo, è il primo obiettivo del mercato

Nonostante non sia giunto ancora a Milano in pianta stabile, Ruben Amorim è già al lavoro per costruire il suo Milan. Il 13 luglio guiderà il suo primo allenamento a Milanello e ne approfitterà per valutare tutti quei giocatori, che saranno a disposizione e non in vacanza o al Mondiale, che sono un po' in un limbo per quanto riguarda il futuro: vuole vederli tutti per capire esattamente come intervenire poi sui tavoli delle trattative. Intanto il tecnico fissa il primo obiettivo, un suo pupillo: Francisco Trincao.

TRINCAO IL PRIMO OBIETTIVO DEL MILAN

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il primo nome caldo di Ruben Amorim per il mercato del Milan è quello del trequartista e attaccante portoghese Francisco Trincao, classe 1999 dello Sporting Club di Lisbona e oggi impegnato in Nord America con la Nazionale del Portogallo. Il calciatore lusitano, con un passato al Barcellona, era una delle pedine fondamentali dello Sporting delle meraviglie di Amorim: l'allenatore rossonero vorrebbe ricreare questa alchimia anche a Milanello. Sarebbe giocatore ideale da inserire nei due dietro la punta nel 3-4-2-1 tipico del tecnico: si completerebbe bene con Pulisic e Nkunku, destinati a rimanere.

TRINCAO AL MILAN, COSTO ELEVATO

Queste sono sempre le note più liete, quelle dolenti riguardano il costo del cartellino. Per strappare Trincao allo Sporting, infatti, servirebbero almeno 40 milioni di euro. O almeno questo è il prezzo fissato dal club portoghese. La sua ultima stagione è stata ottima e la sua valutazione è cresciuta ulteriormente. In tutto questo sul tavolo di Amorim ci sono anche altri profili al vaglio, soprattutto in chiave offensiva: c'è Goncalo Ramos se chiede di lasciare il PSG, c'è Nicolas Jackson tornato al Chelsea dopo che il Bayern Monaco non lo ha riscattato. In mezzo al campo ricercato un altro ex scudiero di Amorim e vecchia conoscenza della Serie A: Morten Hjulmand.