L'appello di Solaroli a Marina e Piersilvio Berlusconi: "Salvate il Milan!"

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Il giornalista Gianni Solaroli ha rivolto un appello ai figli di Silvio Berlusconi chiedendo loro di salvare il Milan dalla proprietà attuale

Il Milan di Silvio Berlusconi è stata una delle più grandi epopee che il calcio mondiale abbia mai visto, eppure oggi non esiste più ed è solo un lontano ricordo. Eppure c'è qualcuno che vorrebbe farlo tornare. Si tratta del giornalista Gianni Solaroli, amico di Silvio Berlusconi, che tramite un video messaggio ha rivolto un appello ai figli di Berlusconi, Marina e Piersivlio, chiedendo loro di salvare il Milan dall'attuale proprietà di americani.

L'APPELLO DI SOLAROLI AI BERLUSCONI

Questo l'appello completo di Gianni Solaroli a Marina e Piersilvio Berlusconi: "Lunedì sera, attraverso il Processo di Biscardi, ho lanciato un appello alla famiglia Berlusconi, Marina e Piersilvio: salvate il Milan! Come fece vostro padre nel 1986, quando il 20 febbraio acquistò il Milan e lo salvò da sicuro fallimento. Per i milanisti Silvio Berlusconi è stato qualcosa di straordinario, indimenticabile. Questa società sta andando veramente a rotoli: non c’è una dirigenza, non si capisce quali sono le loro intenzioni se non quelle di fare finanza. Allora io rinnovo questo appello a Marina e Piersilvio: fate come fece vostro padre e salvate il Milan! Silvio una volta mi disse che il suo sogno era comprare il Milan per regalarlo al padre che ogni domenica lo portava allo stadio da bambino. Anche voi potete fare questo. Oggi il vostro gruppo è sano e pieno di iniziative, grandi aziende che sapete gestire. Anche la gestione del Milan potrebbe essere fattibile. Ricordate cosa è successo in piazza Duomo il giorno del funerale di vostro padre: una curva intera che inneggiava a Silvio Berlusconi. Mettetevi una mano sul cuore e cercate di salvare il Milan, ve ne saremmo molto grati tutti noi milanisti".