Inter beffata dal Chelsea: Marco Palestra va a Londra da Xabi Alonso

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L'Inter è stata beffata sul più bello: il talento italiano Marco Palestra si trasferirà al Chelsea di Xabi Alonso

A sentire quanto emergeva dai tavoli di mercato nelle ultime due settimane, sembrava tutto fatto per l'approdo di Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter. Il laterale destro italiano classe 2005, che si è messo in mostra con la maglia del Cagliari in prestito nel corso dell'ultima stagione, era l'erede designato di Denzel Dumfries che, dopo il Mondiale, passerà al Real Madrid di Mourinho. Invece in poche ore, ieri, si è inserito il Chelsea di Xabi Alonso e ha chiuso l'operazione con agente e Atalanta, lasciando l'Inter con un pugno di mosche.

INTER BEFFATA, PALESTRA AL CHELSEA

Secondo quanto viene riportato in queste ore dalle cronache di calciomercato, il Chelsea si è inserito di prepotenza e ha messo sul piatto un'offerta di gran lunga superiore a quella dell'Inter. I londinesi faranno firmare a Palestra un contratto da 6 milioni a stagione che arriva a 7 in presenza dei bonus. Nelle casse dell'Atalanta saranno versati 55 milioni di euro e sarà anche garantita una clausola di rivendita. Tutto questo in mezza giornata e lasciando l'Inter beffata.