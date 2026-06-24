Amorim valuterà in ritiro tutti i giovani: Camarda e Comotto in primis

vedi letture

Ruben Amorim a Milanello seguirà da vicino il lavoro di tutti i giovani: Francesco Camarda e Christian Comotto in primo luogo

Complice il Mondiale e ben 10 giocatori rossoneri convocati dai rispettivi paesi, Ruben Amorim si ritroverà al raduno del 13 luglio senza gran parte della squadra e dei giocatori migliori, potendo contare su un gruppo che sarà viceversa pieno di giovani talenti. Ne rientreranno diversi anche dai vari prestiti e saranno soprattutto quelli che il tecnico portoghese vorrà valutare da vicino, prima di decidere chi può partire nuovamente e chi eventualmente può restare.

AMORIM VALUTERÀ I GIOVANI DEL MILAN

In questo senso, come riporta la Gazzetta dello Sport, i giovani più attesi sono Franceso Camarda e Christian Comotto. Due stagioni tra Lecce e Spezia diverse: il primo si è salvato ma un infortunio lo ha condizionato parecchio, il secondo è retrocesso ma ha giocato con continuità e su buoni livelli. Loro insieme a Kevin Zeroli, Alphadjo Cissè ed eventualmente anche Filippo Scotti se dovesse rimanere, saranno visionati da vicino da Amorim e il suo staff. Con loro anche Torriani e Pittarella, come anche David Odogu.