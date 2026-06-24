La pagella di Luka Modric: "Mostra ancora una volta calma e classe"

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La pagella di Luka Modric dopo la vittoria della Croazia su Panama ai Mondiali per 1-0

La Croazia, pur con fatica, riesce a tirarsi fuori da una brutta situazione e vincere la seconda partita del suo Mondiale dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra. La nazionale biancorossa a scacchi ha sconfitto di misura, con una rete di Budimir nel secondo tempo, Panama. In campo dal primo minuto e per la 200esima volta in carriera con la maglia della Nazionale, Luka Modric, uscito tra gli applausi del pubblico al minuto 81 e celebrato dai compagni al triplice fischio per il suo grande traguardo.

CROAZIA, LA PAGELLA DI LUKA MODRIC

Ieri Luka Modric è stato uno dei migliori in campo, dopo la prestazione incolore offerta al debutto in Nord America. Il quotidiano croato Sportske Novosti ha condiviso le pagelle della sfida e ha premiato Modric con un 6.5 e il seguente giudizio scritto: "Ci prova di testa all'inizio, perde qualche pallone in avvio (particolarmente pericolosa la ripartenza del Panama al 37° minuto), ma con il passare dei minuti mostra ancora una volta la sua calma e la sua classe. Serve una gran palla a Marco Pašalić, che però spreca un'occasione d'oro in contropiede. Resta in campo fino all'81° minuto nel giorno della sua 200ª presenza con la maglia della Croazia".