Romano: "Da Maldini ancora nessuna risposta. È il sogno di Malagò"

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Paolo Maldini è il sogno di Malagò e della Federazione per far ripartire la Nazionale: al momento non ci sono accordi o risposte

Si inseguono ormai da diverse ore le voci su un possibile ritorno di Paolo Maldini in Nazionale. Giovanni Malagò, neoeletto presidente della FIGC, vorrebbe ripartire da un direttore tecnico su cui costruire tutto il progetto: l'ex capitano e dirigente rossonero è l'obiettivo numero uno, anche se ancora non ha dato una risposta. Per fare il punto della situazione, Fabrizio Romano è intervenuto sul proprio canale YouTube italiano, mettendo a disposizione gli ultimi aggiornamenti in suo possesso.

IL PUNTO DI ROMANO SU MALDINI IN NAZIONALE

Il commento di Fabrizio Romano sulla possibilità di Paolo Maldini in Nazionale: "C'è stato un approccio per Maldini da parte della Federazione. L'idea di Giovanni Malagò è di avere prima in testa il nuovo direttore tecnico della Nazionale e attorno a lui cucire il progetto sportivo: quindi capire il nome di Roberto Mancini ed eventualmente sondare il ritorno di Conte. Mancini è pronto, ha voglia di Italia e si è liberato dall'Al Sadd: ha voglia di Nazionale e non ne fa una questione di soldi. Prima il direttore tecnico: il sogno è Paolo Maldini e ci sono stati dei contatti, ma non si può parlare di accordo perché da Paolo Maldini non c'è ancora nessuna risposta definitiva"