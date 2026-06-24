Careca consiglia: "Gabriel Jesus lo vedrei bene alla Juventus o al Milan"
Con il Mondiale in pieno corso di svolgimento in Nord America, è l'occasione giusta per sentire e incontrare qualche ex calciatore del nostro campionato di Serie A che ha fatto la storia anche per il suo paese. Antonio Careca, ex centravanti del Napoli di Maradona, ha giocato 60 partite con la nazionale brasiliana e segnato 29 gol totali: è stato intervistato questa mattina da Tuttosport per parlare un po' a ruota libera del Mondiale e di giocatori brasiliani che potrebbero essere interessanti.
CARECA CONSIGLIA JESUS A JUVENTUS E MILAN
Tra i giocatori citati nell'intervista anche Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal che nelle scorse settimane è stato accostato ad alcuni club italiani, specialmente la Juventus e il Milan. Questo il giudizio di Antonio Careca su un'eventuale operazione di bianconeri o rossoneri con il centravanti brasiliano dei Gunners: "Per il calcio italiano Gabriel Jesus sarebbe un bel colpo. Lo vedrei bene sia alla Juventus sia al Milan. Uno con le sue caratteristiche potrebbe fare molto bene in Italia".
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