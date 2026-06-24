Diego Lopez: "Leao è talento puro, e forse questo è stato il suo limite"
Diego Lopez, Direttore Sportivo del Genoa con un passato da osservatore nel Lille, parla di Rafa Leao. Il dirigente del Grifone, ai tempi, faceva parte della squadra di Luis Campos che portò Leao al Lille dallo Sporting. Queste le sue parole sul rossonero a Calciomercato - L’Originale:
LE PAROLE DELL'EX OSSERVATORE DEL LILLE SU LEAO
“Rafa è talento puro, e forse questo è stato il suo limite. Si è specchiato troppo nel suo talento. Per me è di classe mondiale, internazionale. È stato molto performante nell’anno dello scudetto del Milan, forse ha perso un po’ la motivazione, non so cos’è successo. Anche al Lille aveva cominciato bene, ma non abbiamo avuto il tempo di godercelo perché poi è stato ceduto. La sua personalità è così, bisogna mantenerlo molto motivato, deve sentirsi molto importante. Con il passaggio al Milan gli ha fatto bene il cambio di posizione largo a sinistra. Ho letto come voi le sue dichiarazioni, ma ne so quanto voi”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan