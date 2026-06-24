Diego Lopez: "Leao è talento puro, e forse questo è stato il suo limite"

vedi letture

Diego Lopez, DS del Genoa ed ex Osservatore del Lille, parla a Sky di Rafa Leao

Diego Lopez, Direttore Sportivo del Genoa con un passato da osservatore nel Lille, parla di Rafa Leao. Il dirigente del Grifone, ai tempi, faceva parte della squadra di Luis Campos che portò Leao al Lille dallo Sporting. Queste le sue parole sul rossonero a Calciomercato - L’Originale:

LE PAROLE DELL'EX OSSERVATORE DEL LILLE SU LEAO

“Rafa è talento puro, e forse questo è stato il suo limite. Si è specchiato troppo nel suo talento. Per me è di classe mondiale, internazionale. È stato molto performante nell’anno dello scudetto del Milan, forse ha perso un po’ la motivazione, non so cos’è successo. Anche al Lille aveva cominciato bene, ma non abbiamo avuto il tempo di godercelo perché poi è stato ceduto. La sua personalità è così, bisogna mantenerlo molto motivato, deve sentirsi molto importante. Con il passaggio al Milan gli ha fatto bene il cambio di posizione largo a sinistra. Ho letto come voi le sue dichiarazioni, ma ne so quanto voi”.