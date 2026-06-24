La Croazia vince a fatica: Modric in campo 81 minuti alla 200esima in Nazionale

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La Croazia rialza la testa e batte Panama: per Modric, alla partita numero 200 in Nazionale, 81 minuti in campo

Dopo l'esordio con sconfitta contro l'Inghilterra, la Croazia riesce a rimettersi in carreggiata battendo Panama nella notte. Non è stato semplice per la squadra di Zlatko Dalic che ha vinto solamente 1-0 e sbloccando la partita solamente al minuto 54 con Ante Budimir. Una vittoria che riaccende le speranze balcaniche: ora i croati si giocheranno la qualificazione al prossimo turno nell'ultima partita del girone contro il Ghana, ieri capace di fermare gli inglesi sullo 0-0.

MODRIC: 81 MINUTI IN CAMPO E 200 IN NAZIONALE

Rispetto al debutto, ieri Luka Modric ha giocato tutt'altra partita. Per il fuoriclasse del Milan partenza da titolare e 81 minuti in campo. Era anche un'occasione speciale per il numero 10 croato: si trattava della partita numero 200 con la maglia della Nazionale, un traguardo veramente incredibile festeggiato nel migliore dei modi. Al termine della gara Modric è stato meritatamente portato in trionfo dai suoi compagni e omaggiato da tutto lo stadio.