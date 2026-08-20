Passerini sul mercato del Milan: "Ora mi aspetto un altro colpo da parte di Jorge Mendes"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul ruolo che sta svolgendo Jorge Mendes nel Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul ruolo che sta svolgendo Jorge Mendes nel Milan: "Vediamo se arriva ancora o qualcosa. Molto dipenderà dalle cessioni, ma io ora mi aspetto un altro colpo da parte di Jorge Mendes. Il Milan si è affidato al super agente portoghese e lo abbiamo visto chiaramente con gli acquisti fatti fin qui. Mi aspetto che, come Mendes sia stato bravo a far comprare il Milan, sia bravo anche a far incassare il Milan, per esempio riguardo alla questione Leao. L'obiettivo è quello di vendere Rafa: è sul mercato perché non ha convinto Amorim e, soprattutto, l'dea di spalancare le finestre dello spogliatoio è un'idea concreta e un obiettivo concreto. Ci sono degli interrogativi, ma l'idea di cambiare in maniera reale, abbandonando le tossine delle passate stagioni, è giusta e forse anche doverosa. Un addio di Leao farebbe bene sia a lui che al Milan. Chissà che Mendes non dia un'accelerata ai movimenti in uscita, in modo che il Milan possa sistemare ancora qualcosa.

Intanto, Moreira è un gran colpo, soprattutto per la Serie A. Ha dribbling, un po' come Leao nella prima maniera, ma in un ruolo leggermente diverso. Ha assist, più che gol, anche se può giocare pure dietro la punta. Amorim lo prende per giocare a tutta fascia, mettendolo magari al posto di Estupinan sulla fascia sinistra. Lui è giovane, rapido, veloce: queste qualità dei giovani sono fondamentali nel calcio moderno. Porterà energia nuova in un Milan che ne ha bisogno in questa epoca di ristrutturazione".