Gozzini annuncia: "Con il ricavo della cessione di Leao, il Milan vorrebbe finanziare un nuovo acquisto"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport raccontando cosa ha fatto ieri Jorge Mendes a Casa Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport raccontando cosa ha fatto ieri Jorge Mendes a Casa Milan: "Mendes era arrivato a Casa Milan già nel primo pomeriggio di ieri, per poi uscirne solo in tarda serata. Ore e ore di colloqui e trattative, dato che dopo aver concluso l’operazione Ramos e continuato con Moreira non è da escludere che il portoghese sia protagonista di altri affari con il club. Non necessariamente in entrata: un affare, per tutti, sarebbe anche l’uscita di Rafa Leao (guarda caso un altro portoghese...), alle cifre che il Milan ritiene adeguate al suo valore. È scontato che durante tutto il pomeriggio, il tempo della permanenza negli uffici rossoneri, Mendes abbia avuto un confronto (da remoto) con Gerry Cardinale, proprietario del club sempre più coinvolto nelle vicende di mercato. Tra i due si è creato un filo diretto che ha permesso al Milan di anticipare la concorrenza straniera nell’acquisto di Gonçalo Ramos dal Psg e poi di accontentare Amorim con l’innesto di un esterno a tutta fascia, Moreira. Il rapporto tra il fondatore di RedBird e quello della Gestifute è ormai datato e ha portato a una considerazione reciproca. Mendes entra per la prima volta in scena nelle dinamiche rossonere con il faticoso rinnovo di Rafa Leao nel giugno 2023. Fu ancora lui ad accompagnare Sergio Conceiçao nella sua avventura da allenatore del Milan (senza chiedere commissioni per il lavoro svolto), e ad ampliare il gruppo portoghese con Joao Felix":

COSA SUCCEDER ORA TRA CARDINALE E MENDES

"È più di recente - ha spiegato Gozzini - che il rapporto si è consolidato, con Cardinale che gestisce in prima persona ogni operazione. Anche per necessità dovrà ancora avvalersi delle competenze di Mendes, che come manager vicino a Leao (e al suo staff) lavora per trovargli una collocazione gradita e ripresentarsi a Casa Milan con un’offerta che soddisfi le richieste rossonere. Il club resta fermo su una valutazione di 50 milioni più bonus: il Galatasaray è oggi il più vicino, disposto a superare i 40 ma (al momento) non troppo oltre. Nelle sei ore di meeting di ieri si è parlato tanto del futuro di Rafa, ormai non più funzionale negli schemi del nuovo Milan ma ancora molto utile a far cassa. Con il ricavo della cessione del portoghese, il Milan vorrebbe infatti finanziare un nuovo acquisto: i reparti che ne hanno bisogno sono la difesa e la trequarti, il solito Mendes potrebbe proporre qualche giocatore della sua ricca scuderia".