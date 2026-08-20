Milan, per Leao si raffredda la pista Galatasaray. Tomori si avvicina all'Aston Villa

vedi letture

I contatti per Dias, il futuro di Leao, Tomori, Nkunku e Gimenez: le ultime novità sul mercato del Milan di SporMediaset

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, ieri il Milan avrebbe avuto dei contatti concreti per Ruben Dias, difensore classe 1997 del Manchester City. Dopo un'estate di grandi cambiamenti in casa Citizens, il giocatore portoghese, che non sembra avere un grande feeling con il nuovo allenatore Enzo Maresca, potrebbe aver voglia di cambiare aria dopo tanti anni nello stesso club. Il prezzo del suo cartellino supera i 50 milioni di euro. Nelle ultime ore, si è sparsa la voce di un possibile scambio con Rafael Leao, ma è un scenario che difficilmente si verificherà visto che il City sta puntando altri obiettivi per il suo attacco. A proposito dell'attaccante portoghese, il Galatasaray sembra essere più lontano dall'ex Lille in quanto i turchi hanno preso Aleksey Batrakov dalla Lokomotiv Mosca.

Per quanto riguarda gli altri giocatori in uscita, Fikayo Tomori si avvicina all'Aston Villa dopo aver dato la sua apertura al trasferimento ai Villans. Su Christopher Nkunku, c'è da registrare invece il sorpasso del Newcastle sulle concorrenti (Lipsia su tutti), con i bianconeri che sono pronti a mettere sul piatto 30-35 milioni di euro per prendere il francese. Infine, sono ripresi i contratti tra Milan e Porto per Santiago Gimenez, ma i portoghese dovranno alzare la loro proposta per ottenere il sì del club rossonero.