Bianchin: "Mendes potrebbe portare un altro giocatore al Milan, ma soprattutto è l'uomo chiave per la situazione Leao"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo che Jorge Mendes potrebbe svolgere per il Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo che Jorge Mendes potrebbe svolgere per il Milan: "Jorge Mendes è arrivato a Milano e le televisioni sono andate davanti al suo hotel per registrare l'ingresso in giacca e cravatta dalle porte a vetri. Fa uno strano effetto, via: da quando un agente fa notizia come un calciatore? Con JM succede ed è un ritorno al passato perché il procuratore portoghese - largamente il più famoso negli ultimi 20 anni di calcio, nel mondo il più famoso di sempre - aveva un po' lasciato il centro del palcoscenico. Il picco della sua fama italiana è e resterà per sempre il luglio 2018, il mese dell'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, ma questa estate milanista non era messa in conto.

Jorge Mendes è l'agente di Gonçalo Ramos e di Diego Moreira, i due rinforzi da 120 milioni complessivi. La chiave qui è il legame con Gerry Cardinale. GC, alla prima estate da vero decision maker milanista, si è affidato a Mendes e alla sua Gestifute. Non per caso, l'incontro a Casa Milan in questo mercoledì di agosto certifica la firma di Moreira e apre la fase finale del mercato milanista. Due verbi: completare e vendere. Vendere soprattutto, grazie, che ci sono dei conti da far quadrare. Mendes potrebbe portare un altro giocatore in rossonero ma soprattutto è l'uomo chiave per la situazione Leao".