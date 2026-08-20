Il mercato non si ferma: Inacio è il sogno di Amorim, Soulé l'occasione di fine mercato

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Il calciomercato del Milan non finisce con Diego Moreira: l'obiettivo è regalare ad Amorim un altro centrale ed un trequartista

Il mercato del Milan non si fermerà all'arrivo di Diego Moreira. La lunga presenza di Jorge Mendes a Casa Milan, oltre sei ore, ha avuto il sapore di una vera riunione strategica con la dirigenza rossonera. L'obiettivo è chiaro: completare la rosa secondo le richieste di Ruben Amorim, soprattutto in difesa e sulla trequarti, mentre parallelamente il club dovrà sfoltire un gruppo ancora troppo numeroso.

INACIO RESTA IL GRANDE OBIETTIVO PER LA DIFESA

La priorità di Amorim resta Gonçalo Inacio, centrale mancino dello Sporting Libsona che il tecnico conosce perfettamente e considera ideale per la sua difesa a tre. Il problema è rappresentato dai colsti e dalla posizione dello Sporting, che ha già ceduto diversi titolari importanti e difficilmente accetterà di privarsi facilmente di un altro prezzo pregiato.

Discorso simile per Pedro Gonçalves, altro profilo gradio ad Amorim per completare la trequarti. Anche in questo caso, però, servirà un investimento importante e persino i rapporti privilegiati con e di Mendes potrebbero non bastare per ottenere condizioni favorevoli.

SOULÉ SULLO SFONDO, NWANERI SI ALLONTANA

Tra le alternative continua a essere monitorata anche la pista che porta a Matias Soulé, anche se questa soluzione sembrerebbe essersi raffreddata in questi giorni. D'altro canto, però, l'argentino potrebbe tornare d'attualità negli ultimi giorni di mercato qualora la Roma decidesse di aprire alla cessione dopo l'arrivo di Rodrigo Mora.

Soulé avrebbe poi anche una caratteristica molto utile: il mancino naturale, qualità che manca attualmente sulla trequarti rossonera. Più complicata, invece, la situazione legata a Ethan Nwaneri, seguito da diversi club inglesi e per il quale l'Arsenal vorrebbe mantenere il controllo futuro. I