Camarda, numero 9 titolare dell'Italia u21, crede già da ora alla vittoria dell'Europeo

Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista a RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.

Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Andrea Riscassi di RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.

Come mai non l'avete sbloccata prima contro l'Armenia?

"Con l'Armenia è stata una partita difficile perché loro erano tutti chiusi dietro e mettevano la partita sul piano della guerra, erano molto sporchi. Comunque abbiamo avuto tante occasioni, che è una bella cosa, ma poi sta anche a noi nella nostra bravura sbloccarla prima. Siamo rimasti là fino all'ultimo e penso che il lavoro che abbiamo fatto durante questi giorni abbia ripagato, perché i gol e le vittorie all'ultimo arrivano solo quando ci credi veramente".

Ora serve battere la Polonia con due gol di scarto per andare direttamente agli Europei.

"Con la Polonia è una partita come le altre: giocheremo per vincere, ma cercando di mettere in mostra i nostri valori. Siamo una squadra forte, siamo un gruppo molto unito e quindi non mi preoccupa questa partita, perché siamo pronti".

Potete vincere l'Europeo?

"Dobbiamo crederci tutti insieme, ma dobbiamo crederci realmente: come ho detto, siamo una famiglia, abbiamo grandi qualità, abbiamo un gran potenziale e secondo me si può fare".