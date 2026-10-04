Calciomercato Pulisic allontana le voci di addio. Il Milan ha sempre avuto le idee chiare sull'americano

Dopo un'estate in cui si è parlato di un suo possibile addio al Milan, Pulisic ha dichiarato pubblicamente di voler restare. E il club vuole accontentarlo

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, nei giorni scorsi ci ha pensato Christian Pulisic ad esporsi in prima persona sul suo futuro: "Posso dire solo che sono molto contento a Milano e al Milan in questo momento e anche per il prossimo futuro. Non sto pensando al rinnovo ma sono molto contento qui e voglio continuare qui a Milano. Se stiamo parlando del rinnovo? Sì". E ancora: "Sono molto contento al Milan. Il club mi sta dando tutto, mi ha aiutato tanto. Ora sono concentrato sul giocare, ne parleremo, spero presto. Mi sento davvero bene e spero di restare al Milan".

FUTURO PULISIC: SEGNALI POSITIVI SUL RINNOVO CON IL MILAN

Parole che chiariscono una volta per tutte la sua intenzione che è quella di restare al Milan e rinnovare presto il suo contratto. Ricordiamo che il giocatore è in scadenza nel 2027, ma il club di via Aldo Rossi ha un'opzione per prolungarlo automaticamente fino al 2028. Ma qual è la volontà del Diavolo in merito al futuro di Capitan America? Lo spiega bene Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "Pulisic ha parlato pubblicamente anche del suo futuro. L'americano, che è finalmente tornato al gol contro il Lecce, ha dichiarato: 'Mi sento molto bene al Milan.' Quando gli è stato chiesto del suo contratto in scadenza nel 2028, che deve essere discusso con il Milan, Pulisic ha risposto che è molto felice, che sta benissimo e che ne prleranno. Quindi segnali assolutamente positivi da parte dell'attaccante americano. E vi posso dire anche che, dal punto di vista del Milan, c'è tutta la disponibilità e volontà di parlare con Pulisic".

FUTURO PULISIC: TANTE VOCI, MA IL MILAN NON HA MAI APERTO ALLA SUA PARTENZA

Il noto esperto di mercato ha poi spiegato che, nonostante le tante voci di mercato circolate in estate su Pulisic, il Milan non ha mai aperto alla cessione dell'attaccante che viene visto come un elemento imprescindibile della squadra rossonera anche dal patron milanista Gerry Cardinale: "Durante il breve periodo di vuoto gestionale che c'è stato al Milan in estate, sono circolate diverse voci e si è parlato per esempio del New York City come possibilità per Pulisic, così come si è parlato della Roma. Ecco, il Milan non ha mai voluto trattare l'uscita di Pulisic durante l'estate. Non è mai partito nessun discorso perchè il Milan non ha mai aperto le porte ad un addio dell'americano, Gerry Cardinale punta assolutamente sul ragazzo e quindi dal Milan non c'è mai stata un'apertura alla sua partenza".