Primo Piano Romani (Presidente Consiglio regionale Lombardia): “Il nuovo stadio si farà eccome, ecco a che punto siamo”

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in escluisva il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani. Il Presidente ha parlato del nuovo stadio, che sorgerà di fronte a San Siro, e ha parlato anche, da grande appassionato di calcio, di alcune tematiche legate alla Serie A. Di seguito le sue parole.

Partiamo dal nuovo stadio, le pratiche burocratiche stanno proseguendo quindi le chiedo se posssiamo ormai annunciare con certezza che il nuovo stadio a Milano si farà.

"Certo che si farà il nuovo stadio, è stata approvata in consiglio comunale a Milano la delibera che prevede l'avvio dell'iter, è già stata depositata la VAS quindi pensiamo intorno al secondo semestre del 2027 inizieranno i lavori. Lo stadio sorgerà di fianco all'attuale Stadio Meazza, avrà una capienza di circa 70.000 posti e l'obiettivo è quello di realizzarlo entro il 2032 in occasione degli Europei che l'Italia ospiterà. Insomma l'iter è avviato mentre il Meazza dovrebbe rimanere una piccola porzione, su tutta l'area sorgeranno attività commerciali, alberghi ed edifici pubblici"

Parlando un po’ di calcio giocato, le stanno piacendo le nuove direttive arbitrali del designatore Orsato? Meno perdite di tempo, gioco più fluido e VAR chiamato in causa molto meno

"Sì, le nuove diciamo innovazioni per quanto riguarda la gestione delle partite in ambito sia VAR, sia anche di perdite di tempo varie, non possono che essere viste di buon occhio. Più volte si è visto i portieri perdere tempo quando una squadra era in vantaggio e vedere diciamo dei correttivi su questo non può che giovare al calcio allo sport in tutto. Sul VAR chiaramente rimane sempre qualche polemica anche per la tipologia dei falli piuttosto che delle mani in area, rigore o non rigore, che rimane forse diciamo il punto un po' più decisivo per quanto riguarda la polemica calcistica, ma anche la possibilità di decidere se assegnare o meno un calcio di rigore."

Un pensiero sul Milan, dove può arrivare secondo lei in questa stagione?

"Per quanto riguarda il Milan, visti anche i risultati, ma vista soprattutto la campagna acquisti della squadra rossonera, direi che l'obiettivovo del quarto posto sia l'obiettivo diciamo principale che deve raggiungere per tornare nell'Europa che conta. Vedo più difficile arrivare oltre il quarto posto, vedo comunque un fallimento il fatto di non arrivare a quella qualificazione in Champions League che già è sfumata l'anno scorso in maniera rocambolesca all'ultima giornata"

Un pronostico sul campionato, chi vincerà lo scudetto secondo lei?

"Ma sul campionato penso che siano tutti concordi nel dire che la favorita sia l'Inter, anche perché Chivu ormai ha preso le misure della squadra. Teniamo conto che l'anno scorso addirittura aveva perso due partite nelle prime giornate e poi alla fine ha vinto il campionato. Ad oggi ha pareggiato a Roma con la squadra forse più in forma del campionato che appunto è la Roma. Io credo che come è avvenuto due anni fa lo possa perdere solo l'Inter questo campionato, vedremo cosa succederà nel corso della stagione con i big match che a breve arriveranno."

E invece quali saranno le squadre che si qualificheranno in Champions League?

"Allora, sulla corsa Champions vedo chiaramente favorite ancora la Roma e il Como più che altro perché stanno anche dando continuità ai risultati in questa stagione, risultati che già si stavano vedendo sul finale della scorsa e invece vedo una bagarre aperta sul quarto posto. Vedo meno rispetto agli anni qualità nel Napoli, forse anche per i tanti infortuni, i giocatori che iniziano ad avere una certa età e forse anche poco ricambio che c'è stato quindi sicuramente Inter Roma Como e una tra Milan e Juve che si giocano il quarto posto."