Brahim ai margini del Real Madrid: il Fenerbahce pensa al colpo invernale

Brahim Diaz in questo avvio di stagione non è stato tra le prime scelte di José Mourinho al Real Madrid: il Fenerbahce ci pensa per l'inverno

In questo avvio di stagione, il fantasista marocchino di origine spagnola Brahim Diaz, ex calciatore del Milan, non sta avendo molto spazio con José Mourinho al Real Madrid. Nello specifico, Diaz ha giocato solamente la metà delle partite disputate dai Blancos fino a questo momento: quattro su otto. Di queste, tra l'altro, solo due sono state disputate dal primo minuto e in nessuna è arrivato fino al 90° ma è stato sostituito prima. Il bottino generale è un assist in Champions League contro l'Inter e nulla più.

REAL, BRAHIM AI MARGINI: IL FENERBAHCE CI PENSA

Data questa situazione, con Brahim Diaz chiaramente ai margini e un contratto in scadenza nel 2027, si stanno già ipotizzando degli scenari futuri, con alcuni club interessati. Tra questi c'è sicuramente il Fenerbahce che vorrebbe anticipare un'eventuale corsa e portarsi a casa il giocatore nel mercato invernale. Lo riporta il portale turco Fanatik che sottolinea anche come il club di Istanbul potrebbe fare leva sul suo ex gioiello Arda Guler, ora al Real Madrid, per convincere Brahim Diaz a trasferirsi in Turchia.