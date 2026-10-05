Ex Milan, le parole di mister Abate sull'inizio di stagione alla guida del Torino
In questa stagione, dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime, Ignazio Abate ha accettato la sfida in Serie A con il Torino. L'ex calciatore del Milan, oltre che allenatore della Primavera rossonera che con lui alla guida conseguì risultati importanti, è intervenuto nel pomeriggio di domenica ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare l'inizio di stagione con il Torino. Un avvio complicato, anche in virtù di una rosa che non è stata adeguatamente rinforzata: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte in 5 gare giocate fin qui in Serie A.
TORINO, LE PAROLE DI IGNAZIO ABATE
Le parole di Ignazio Abate, ex calciatore del Milan, sull'inizio di stagione alla guida del Torino: "Sono sempre più entusiasta di essere qui, in un ambiente caldo e passionale che tira fuori il meglio di me. Voglio una squadra intensa e aggressiva, che cerca di giocare con la palla avendo grande coraggio. Voglio anche una squadra umile, che quando deve difendersi non ha vergogna. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e soprattutto ambizione. lo mi godo il percorso, mi piace legarmi ai miei ragazzi. Poi chiaramente i risultati ti danno quella leggerezza in più".
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