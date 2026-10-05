Ex Milan, le parole di mister Abate sull'inizio di stagione alla guida del Torino

Ignazio Abate, ex calciatore e allenatore della Primavera del Milan, ha parlato dell'inizio della stagione alla guida del Torino

In questa stagione, dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime, Ignazio Abate ha accettato la sfida in Serie A con il Torino. L'ex calciatore del Milan, oltre che allenatore della Primavera rossonera che con lui alla guida conseguì risultati importanti, è intervenuto nel pomeriggio di domenica ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare l'inizio di stagione con il Torino. Un avvio complicato, anche in virtù di una rosa che non è stata adeguatamente rinforzata: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte in 5 gare giocate fin qui in Serie A.

TORINO, LE PAROLE DI IGNAZIO ABATE

Le parole di Ignazio Abate, ex calciatore del Milan, sull'inizio di stagione alla guida del Torino: "Sono sempre più entusiasta di essere qui, in un ambiente caldo e passionale che tira fuori il meglio di me. Voglio una squadra intensa e aggressiva, che cerca di giocare con la palla avendo grande coraggio. Voglio anche una squadra umile, che quando deve difendersi non ha vergogna. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e soprattutto ambizione. lo mi godo il percorso, mi piace legarmi ai miei ragazzi. Poi chiaramente i risultati ti danno quella leggerezza in più".