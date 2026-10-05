Galli ricorda Baresi: “È stato come andare a scuola per me, era di un altro pianeta”

Filippo Galli ricorda Franco Baresi nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Tra i tanti temi trattati, questo è stato il ricordo su Franco Baresi.

"Stare con lui è stato per me come andare a scuola. lo tifavo Milan quando da quando avevo 6 anni, e poi mi ricordo Franco l'anno della stella e così come mi ricordo Gianni Rivera, il capitano che parlò contro il Bologna per fare allontanare gli spettatori dal secondo anello, dalla parte del secondo anello inagibile. Però io Franco lo vedevo fluttuare sul campo con quella maglietta fuori dai pantaloni, sembrava davvero di un altro pianeta e aveva solo 3 anni, 3 anni più di me. lo ero ancora spettatore, non ero ancora al Milan, neanche nel settore giovanile, quindi fantastico. E poi è stato una persona, un giocatore unici, credo davvero, ma poi, insomma, non sono solo io a dirlo, ma tutti coloro che lo hanno incrociato in qualche modo. Grande, grande davvero Franco Baresi che è sempre ai nostri cuori".