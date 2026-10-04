Nations League, 90 minuti per Pavlovic: Olanda-Serbia 2-1
Al Philips Stadiond di Eindovhen l'Olanda di Xavi ha ospitato la Serbia di Strahinja Pavlovic, fanalino di coda del girone. Partono bene gli orange che al minuto 31 passano in vantaggio grazie al gol del bianconero Koopmeiners. Dura poco però il vantaggio perché dopo soli 4 minuti gli ospiti ristabiliscono la parità con Cvetkovic.
Nonostante l'equilibrio durato quasi mezz'ora nel secondo tempo, alla fine i padroni di casa sono ripassati in vantaggio grazie al gol della loro punta Joshua Zirkzee. Tre punti fondamentali per Xavi e i suoi che comandano il Gruppo 2 con 8 punti, mentre continua la striscia di sconfitte per la Serbia di Pavlovic, anche oggi in campo per 90 minuti.
IL TABELLINO DEL MATCH
OLANDA - SERBIA 2-1
31' koopmeiners
35' Cvetkovic
72' Krikzee
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