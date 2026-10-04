MN - La pagella di Gonçalo Ramos. Corsa, sacrificio e 3° gol in quattro partite: voto 7

La pagella di Gonçalo Ramos contro la Norvegia

Allo stadio Do Dragao il Portogallo ha ospitato la Norvegia di Haaland. Ancora una volta il ct Jorge Jesus ha schierato titolare l'attaccante rossonero Gonçalo Ramos, autore del gol della vittoria per la sua nazionale.

GONÇALO RAMOS: VOTO 7

Ennessima ottima prestazione di Gonçalo Ramos con la maglia della nazionale. In una partita molto equilibrata e tattica priva di tante occasioni da ambo le parti, il 9 rossonero ha realizzato un bel tiro nel primo tempo col piede debole e poi si è come sempre reso molto utile per la squadra, ha corso tanto ed è servito buoni appoggi quando cercato. A 10 minuti dal termine però, sul risultato di 1-1, Ramos si è fatto trovare al momento giusto nel posto giusto, ovvero lì nell'area piccola dove grazie ad un bel assist di Joao Felix ha insaccato ancora una volta in reta.

Corsa, sacrificio e terzo gol in quattro partite: il voto di Gonçalo nella partita contro la Norvegia è 7