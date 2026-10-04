Pellegatti: "Mi è arrivata una voce dal City sul nuovo dirigente del Milan che non è stata confermata"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo possibile dirigente del Milan a capo dell'area sportiva.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo possibile dirigente del Milan a capo dell'area sportiva: "Dobbiamo riuscire a capire dagli Stati Uniti come stia andando lo scouting di Gerry Cardinale sull'uomo capo calcio per il futuro: questo mi sembra uno degli argomenti. Continuano i colloqui e continua il lavoro, ma per adesso non ci sono ancora dei nomi concreti. È saltato Krösche, è saltato Boto; mi è arrivata una voce dal City che non è stata confermata e vediamo se ci sarà qualche altro nome da poter pensare sia quello giusto. Quello che in questo momento sembra, ma non metto la mano sul fuoco neanche su un fiammifero, è che dovrebbe essere straniero, però può darsi che i prossimi colloqui chiariscano le idee a Gerry Cardinale.

Cardinale è abituato a parlare a lungo con le persone che sceglie e vuole esserne pienamente convinto. Vedremo se questa figura verrà individuata, come credo, prima della ripresa del campionato. Sarebbe importante, perché arriverebbe una persona che deve ancora ambientarsi e orientarsi. D'altra parte, se non si è deciso di inserirla prima, da qualche parte si deve pur cominciare; un inizio così traumatico e queste sollecitazioni potrebbero persino rivelarsi utili al nuovo arrivato".