Camarda: "Quando ci siamo separati il primo anno, siamo rimasti in contatto: mi trovo sempre bene con Liberali"
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Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista a RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.
Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Andrea Riscassi di RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.
Hai ritrovato in Nazionale Liberali dopo gli anni al Milan...
"Con Mattia Liberali mi trovo molto bene anche fuori dal campo: anche l'anno scorso, quando ci siamo separati per il primo anno, siamo rimasti in contatto e ci siamo sentiti parecchi giorni. Anche lui è un giocatore fortissimo e in campo con lui mi trovo veramente bene".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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