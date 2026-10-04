Camarda pazzo di Cisse: "Veramente forte. Poi è un ragazzo serio: si impegna molto. Continuerà a far bene"

Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista a RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.

Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Andrea Riscassi di RaiSport dal ritiro della Nazionale Italiana under21.

Amorim dice 'I love Cisse'. Tu?

"Alpha è un giocatore veramente forte, è un mio amico e sono veramente contento per lui, se lo merita, anche perché è un ragazzo serio che si impegna molto. Sono molto contento per quello che sta facendo e per quello che ha fatto, e sono convinto che continuerà a far bene".