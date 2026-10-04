Masini: "Amorim ha capito che per arrivare a un ingranaggio perfetto con il suo 3-4-2-1 ci sarà bisogno anche di nuovi interpreti"

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport sulle scelte di Ruben Amorim per le prossime partite del Milan.

Federico Masini, giornalista, si è così espresso su Tuttosport sulle scelte di Ruben Amorim per le prossime partite del Milan: "Per affermare che il Milan cambierà pelle è ovviamente troppo presto. Amorim ha lavorato tutta l’estate sul suo sistema di riferimento, ma è chiaro che gli uomini a disposizione non gli permettano di giocare come lui vorrebbe. Allo Sporting Lisbona aveva avuto quasi cinque stagioni per plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, al Milan sono passati solo tre mesi. In una recente intervista a Sky ha spiegato: «Mancano ancora molte cose, e lo dico senza problemi, abbiamo molto da fare. Non mi piace sentir parlare di questo come il Milan di Amorim: il Milan è il Milan, ha una storia e un'identità che va oltre il nome di un allenatore. Voglio una squadra riconoscibile e siamo ancora lontani dal nostro potenziale, abbiamo bisogno di tempo e di continuità».

Amorim ha probabilmente capito che per arrivare a un ingranaggio perfetto con il “suo” 3-4-2-1 ci sarà bisogno anche di ulteriori nuovi interpreti. Però, per attraversare senza troppi guai questo periodo di transizione, utilizzare le risorse a disposizione nel miglior modo possibile potrebbe essere una soluzione.

La sensazione avuta col Lecce è che col 4-2-3-1 molti giocatori possano rendere meglio. Sensazione avuta forse pure da Amorim. Al di là di Gila, utilizzato da terzino destro per mancanza di alternative, altri interpreti potrebbero giovare del nuovo sistema: Chukwueze, per esempio, avrebbe un uomo a coprilo senza dover fare l’intera fascia; stesso discorso per Saelemaekers (ora fermo per un problema alla caviglia) o Moreira a sinistra".