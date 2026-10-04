Nations League, continua la terza giornata: tutti i risultati di oggi
MilanNews.it
Tutti i risultati di giornata della UEFA Nations League.
Continua senza sosta la UEFA Nations League con tante altre partite giocatesi oggi nei vari Gruppi. Di seguito tutti i risultati di giornata.
UEFA NATIONS LEAGUE, TUTTI I RISULTATI DI OGGI
Azerbaigian - Lituania 1-0
Kosovo - Austria 1-1
Malta - Andorra 1-0
Portogallo - Norvegia 2-1
Grecia - Germania 0-0
Olanda - Serbia 2-1
Irlanda - Israele 1-1
Galles - Danimarca 0-1
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