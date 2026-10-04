Nations League, continua la terza giornata: tutti i risultati di oggi

Nations League, continua la terza giornata: tutti i risultati di oggiMilanNews.it
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Oggi alle 23:24News
di Andrea La Manna
Tutti i risultati di giornata della UEFA Nations League.

Continua senza sosta la UEFA Nations League con tante altre partite giocatesi oggi nei vari Gruppi. Di seguito tutti i risultati di giornata.

UEFA NATIONS LEAGUE, TUTTI I RISULTATI DI OGGI

Azerbaigian - Lituania 1-0

Kosovo - Austria 1-1

Malta - Andorra 1-0

Portogallo - Norvegia 2-1

Grecia - Germania 0-0

Olanda - Serbia 2-1

Irlanda - Israele 1-1

Galles - Danimarca 0-1 