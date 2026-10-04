Adopo: "Voglio avere l'impatto di McTominay e Rabiot"

Le aspirazioni e i modelli di riferimento di Michel Adopo, centrocampista francese e uno dei punti chiave del Cagliari

Uno degli uomini chiave del Cagliari che ha chiuso la prima striscia di cinque partite di Serie A con quattro vittorie, e il quarto posto temporaneo in classifica, è sicuramente il centrocampista Michel Adopo. Il centrocampista francese, in Italia sin da giovane, è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport 24 e ha raccontato i suoi obiettivi personali e non solo per questa stagione, citando anche due calciatori nel suo ruolo a cui si ispira come modelli di riferimento.

Le parole di Michel Adopo, centrocampista del Cagliari: "Credo che in Serie A ci siano tanti centrocampisti bravi a inserirsi, penso a McTominay del Napoli o a Rabiot del Milan. Sono completi e riescono a fare le due fasi, cambiando le partite. lo voglio essere uno di quelli che hanno questo impatto. Se posso migliorare a livello di statistiche rispetto all'anno scorso e fare meglio, sarò contento. lo penso di essere un giocatore che premia il collettivo della squadra quando abbiamo la palla, proponendo il gioco. Se non abbiamo la palla, cerco invece di aiutare il compagno a fare quella corsa in più, quindi per me è normale correre"