Ramos non si ferma più! Ancora in gol l’attaccante rossonero che vale il 2-1 del Portogallo sulla Norvegia

Ramos non si ferma più! Ancora in gol l’attaccante rossonero che vale il 2-1 del Portogallo sulla NorvegiaMilanNews.it
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Oggi alle 22:48News
di Francesco Finulli
Il Portogallo batte la Norvegia per 2-1: ancora in gol Gonçalo Ramos.

Nella casa del Porto, lo stadio Do Dragao, il Portogallo di Gonçalo Ramos ha ospitato la Norvegia di Haaland. Una partita tra due squadre molto attrezzate che infatti si sono date battaglia fino al 90'. In vantaggio passano gli ospiti con un super gol di Ajer, vantaggio che però dura poco perché solo 5 minuti dopo il solito Cancelo segna un gran gol che ristabilisce la parità.

Nei minuti finali del match, dopo un secondo tempo molto equilibrato, l'attaccante del Milan Gonçalo Ramos, reduce da 2 gol e 1 assist, segna il gol del 2-1 su assist di Joao Felix, gol che permette ai rossoverdi di portarsi a punteggio pieno, 12 punti in 4 partite

IL TABELLINO DEL MATCH

PORTOGALLO - NORVEGIA 2-1
33' Ajer
38' Cancelo 
79' Gonçalo Ramos 