Gattuso: "Boban, Maldini, Costacurta, Albertini per me sono stati fondamentali: bisognava fare copia-incolla"

Gennaro Gattuso parla di quanto sono stati importanti i senatori dello spogliatoio del Milan ai tempi del suo arrivo in rossonero

Gennaro Ivan Gattuso viene ricordato come uno dei grandi senatori del Milan di Carlo Ancelotti, e non solo. In tutta la sua lunga permanenza in rossonero, il centrocampista calabrese è stato simbolo di uomo spogliatoio e di grande lottatore in campo, tanto da essere uno dei giocatori più idolatrati dai tifosi. Ospite al Festival dello Sport a Trento, giunto alla sua ultima giornata, l'attuale allenatore della Lazio ha ricordato i giorni del suo arrivo a Milanello e quanto sono stati importanti i senatori milanisti dell'epoca per lui.

GATTUSO: NON ERO ALL'ALTEZZA DI QUEL MILAN LÌ

Gennaro Ivan Gattuso ha parlato dei senatori rossoneri ai tempi del suo arrivo a Milanello, dopo un video messaggio di Zvonimir Boban: "Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, Maldini, Costacurta e Albertini. Bisognava solo osservarli e fare copia-incolla. Non sbagliavano un atteggiamento. Era facile, per me era un sogno, non ero all'altezza di quel Milan lì. Lo sentivo dal rumore che faceva la palla quando la calciavo io rispetto a quando la calciavano loro"