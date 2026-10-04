Moretto: "Il Milan aveva raggiunto una base d'accordo con Endrick. Cardinale ha un ottimo feeling con Roc Nation"

Il Milan continua ad essere fortemente interessato ad Endrick del Real Madrid

Non si placano le voci di un Milan fortemente interessato ad Endrick, attaccante classe 2006 del Real Madrid. Il brasiliano è stato vicino ai rossoneri già in estate, quando Cardinale si era mosso in prima persona per concludere l'affare. Allora la volontà di Mourinho, allenatore dei blancos, di trattenere il calciatore ha bloccato tutto. A gennaio però potrebbe riaprirsi tutto, come racconta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

ENDRICK, IL MILAN È ANCORA INTERESSATO

“Endrick è stato in orbita Milan quest’estate, lo ha confermato anche Alexandre Pato recentemente. Vi posso garantire che il Milan non è che ci ha solo provato, il Milan aveva anche raggiunto una base d’accordo col calciatore, che sul tavolo aveva due proposte dall’Italia quest’estate - una dalla Roma e una dal Milan. Il Real Madrid, più precisamente José Mourinho, ha voluto trattenere il calciatore perché crede nel ragazzo, gli ha trasmesso la voglia di farlo giocare, dargli minutaggio. Poi però dalle parole non siamo passati ai fatti: Endrick in questo avvio di stagione ha giocato veramente molto poco, quasi un fantasma a Madrid, non ha trovato il suo spazio. Il giocatore si sta guardando intorno ed ecco perché adesso stanno tornando queste voci sul futuro di Endrick e sulla possibilità che possa andare al Milan a gennaio con la formula del prestito.

Vi posso dire che il Milan è ancora interessato, così come la Roma è ancora interessata. L’agenzia di procura di Endrick, Roc Nation, ha un ottimo rapporto con Cardinale. Roc Nation in estate ha avuto diversi dialoghi anche con la Roma, soprattutto in ottica Luis Henrique dell’Inter. Cardinale comunque ha un feeling diverso con Roc Nation, ha un legame particolare derivante dalle radici americane. Sono situazioni anche culturali. Capiremo più avanti che tipo di percorso vorrà scegliere Endrick, che ha dato apertura al Milan così come aveva fatto in estate. Ha dato apertura anche alla Roma. Vedremo anche col Real Madrid, e sappiamo quanto il Real abbia un buon rapporto col Milan visti i tantissimi affari chiusi in questi anni. Capiremo e vi aggiorneremo per quanto riguarda Endrick”.