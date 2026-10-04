Galli rivela: “Amorim mi piace, nonostante qualche prestazione non all’altezza. La sua non è arroganza ma convinzione”

Filippo Galli parla di Ruben Amorim e del suo operato fin qui nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Tra i tanti temi trattati, queste sono state le sue parole su Ruben Amorim.

"Amorim non mi dispiace per nulla al netto certamente di qualche di qualche, come posso dire, prestazione non all'altezza o non per quel calcio che si era riproposto di di proporre. Io non credo che sia stato arrogante, come qualcuno ha affermato. lo credo che sia stato un allenatore che ha parlato chiaro e ha parlato di voler portare un certo tipo di calcio, che tra l'altro credo che sia il calcio che meglio si addice alla storia del Milan, se non altro a quella più recente. Poi tutti potranno dire che dipende dai giocatori che hai a disposizione, eccetera. Questa è una narrativa che a me non piace perché io credo che se un allenatore, un giocatore arrivi a giocare in Serie A ha deve avere per forza delle qualità tecniche e poi va messo nelle condizioni poi appunto di giocare un certo tipo di calcio per convinzione dell'allenatore".