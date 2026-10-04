Ordine: "Ci sono un paio di effetti della maxi sosta da esaminare: uno vizioso, l’altro virtuoso"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulle scelte di formazione di Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulle scelte di formazione di Ruben Amorim, soprattutto in vista delle tante partite che attendono i rossoneri ad ottobre tra campionato di Serie A ed Europa League: "Ci sono un paio di effetti della maxi sosta da esaminare, Uno vizioso, l’altro virtuoso. Cominciamo dal primo: aver perso il passo raggiunto nell’ultima serata, quella con il Lecce scandita oltre che dai tre gol anche da una certa efficacia del gioco e delle scelte fatte. Lo ripete anche Rino Gattuso citando il precedente del mondiale invernale quando il campionato rimase fermo per più di un mese e quando riprese a gennaio arrestò la marcia trionfale del Napoli di Spalletti che alla fine riuscì comunque a vincere lo scudetto. Passiamo al secondo: aver maturato giudizi e convinzioni sul conto del sistema di gioco da adottare e sugli interpreti.

Il fatto che in occasione della sfida col Lecce Amorim sia passato a un 4-4-2 mascherato rappresenta sicuramente una svolta. Nel mese di ottobre con 7 partite in pochi giorni, bisogna avere le idee chiarissime e sperare di non perdere pedine per colpa delle nazionali. Un nome su tutti: che ruolo per Moreira?".