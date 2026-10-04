Galli evidenzia: “Bisogna migliorare la solidità difensiva, tutta la squadra deve partecipare in fase di non possesso”

Filippo Galli, nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, sottolinea in cosa deve ancora migliorare il Milan.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Tra i vari temi trattati la leggenda rossonera ha sottolineato in cosa deve ancora migliorare la squadra di Amorim.

"Alla ripresa mi aspetto certamente più solidità di difensiva, anche se è vero che insomma l'ultima partita non abbiamo preso gol ed Estupinian ha dimostrato anche dei miglioramenti anche in questo aspetto, no? In una diagonale che ha impedito il 2-1 del Lecce quando invece con la Lazio ha praticamente fallito due diagonali difensive. lo credo che anche qui ci sia alla base un certo tipo di lavoro. In ogni caso poi la solidità difensiva è data dalla prestazione dei difensori, ma anche da una struttura difensiva che viene messa in implementata nell'ambito della della partita. Quindi anche qui tutta la squadra deve partecipare alla fase di di non possesso, così come la fase di possesso".