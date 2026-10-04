Diego Moreira votato dai tifosi come MVP rossonero di settembre

Diego Moreira si aggiudica il primo premio della stagione rossonera come MVP del mese votato dai tifosi del Milan

I tifosi del Milan hanno votato in questi giorni l'MVP per il mese di settembre, il primo di questa stagione. A vincere questo premio interno è stato Diego Moreira, in virtù delle sue ottime prestazioni sia contro la Lazio che contro il Lecce.

Così il sito del Milan su Diego Moreira MVP di settembre: "Pochi minuti per lasciare il segno, un mese per conquistare i tifosi. È Diego Moreira l'Emirates MVP di settembre, premiato con circa il 50% delle preferenze espresse su acmilan.com al termine di settimane in cui il giovane esterno ha saputo mettersi in mostra nella squadra di Amorim. Un riconoscimento che arriva al termine di un mese positivo per il Milan - imbattuto in campionato - e che testimonia l'ottimo impatto del nuovo arrivato in rossonero.

Moreira è entrato in nomination soprattutto grazie alla prestazione offerta contro la Lazio, quando, subentrato all'intervallo con la squadra sotto di 2 reti, ha firmato una doppietta nel giro di appena due minuti, al 65' e al 67', completando la rimonta dell'Olimpico. Due gol che gli sono valsi il premio di migliore in campo e diversi primati: a 22 anni e 37 giorni è diventato il più giovane giocatore del Milan a realizzare una marcatura multipla da subentrato in Serie A dal 2004/05, oltre che il primo calciatore di nazionalità belga a riuscirci in maglia rossonera.

Ma sarebbe riduttivo limitarsi alla doppietta di Roma per raccontare il settembre del numero 22. Nella successiva sfida contro il Lecce ha trovato nuovamente la via del gol, firmando il definitivo 3-0 a San Siro appena 4 minuti dopo il suo ingresso in campo. 3 reti nelle prime 3 presenze in Serie A, tutte realizzate partendo dalla panchina: numeri che raccontano l'impatto immediato di un giocatore che, pur essendosi unito da poco al gruppo, ha già saputo incidere nei momenti a sua disposizione.

Una menzione anche agli altri protagonisti della votazione, con Cisse e Rabiot a completare il podio delle preferenze espresse dai tifosi rossoneri. Per Diego, attualmente impegnato con la Nazionale, l'obiettivo sarà quello di confermare quanto di buono mostrato finora anche alla ripresa del campionato, proseguendo un inizio di stagione che gli ha già regalato le prime soddisfazioni in maglia milanista".