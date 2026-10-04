MN - Romani: "Scudetto? Lo può perdere solo l'Inter"

Il Presidente del Consiglio della Regione Lombardia Federico Romani ha espresso i suoi pronostici per il campionato di Serie A

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Federico Romani, attuale Presidente del Consiglio della Regione Lombardia. Il tema principale è stato quello relativo al nuovo stadio di Milan e Inter che sostituirà l'attuale impianto di San Siro. Ma c'è stato spazio per parlare anche di altri argomenti di campo, vista la passione del Presidente del Consiglio per calcio e sport in generale. Un estratto delle sue parole.

Le dichiarazioni di Federico Romani, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, su come finirà il campionato di Serie A: "Sul campionato penso che siano tutti concordi nel dire che la favorita sia l'Inter, anche perché Chivu ormai ha preso le misure della squadra. Teniamo conto che l'anno scorso addirittura aveva perso due partite nelle prime giornate e poi alla fine ha vinto il campionato. Ad oggi ha pareggiato a Roma con la squadra forse più in forma del campionato. Io credo che come è avvenuto due anni fa lo possa perdere solo l'Inter questo campionato, vedremo cosa succederà nel corso della stagione con i big match che a breve arriveranno."