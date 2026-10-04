Portogallo, terza gara consecutiva da titolare per Gonçalo Ramos

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Oggi alle 19:37News
di Francesco Finulli
Gonçalo Ramos parte da titolare per la terza volta consecutiva questa sera con il Portogallo contro la Norvegia

Il Portogallo scende in campo questa sera per l'ultimo impegno della sua sosta. Per la prima volta dalla frattura tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus la seleçao lusitana scende in campo in patria, in un clima che si attende molto caldo soprattutto all'indirizzo dell'allenatore. L'avversario di giornata non è di quelli semplici, la Norvegia di Erling Braut Haaland. In campo, per il Portogallo, ci sarà ancora una volta Gonçalo Ramos: terza titolarità consecutiva al centro dell'attacco, reduce da due gol e un assist di due gare.

PORTOGALLO-NORVEGIA, RAMOS TITOLARE

Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Portogallo-Norvegia, con il centravanti rossonero Gonçalo Ramos che parte ancora una volta dal primo minuto:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Gonçalo Ramos, Joao Felix. A disp.: Rui Silva, Soares, Dalot, Araujo, Tavares, Leao, Bernardo Silva, Joao Neves, Trincao, Pedro Neto, Fabio Silva, Ruben Neves. All. Jorge Jesus

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. A disp.: Nyland, Tangvik, Bjortuft, Strand Larsen, Sjovold, Langas, Pedersen, Blomberg, Thorstvedt, Aasgard, Bobb, Botheim. All. Solbakken