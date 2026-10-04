Portogallo, terza gara consecutiva da titolare per Gonçalo Ramos
Il Portogallo scende in campo questa sera per l'ultimo impegno della sua sosta. Per la prima volta dalla frattura tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus la seleçao lusitana scende in campo in patria, in un clima che si attende molto caldo soprattutto all'indirizzo dell'allenatore. L'avversario di giornata non è di quelli semplici, la Norvegia di Erling Braut Haaland. In campo, per il Portogallo, ci sarà ancora una volta Gonçalo Ramos: terza titolarità consecutiva al centro dell'attacco, reduce da due gol e un assist di due gare.
PORTOGALLO-NORVEGIA, RAMOS TITOLARE
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Portogallo-Norvegia, con il centravanti rossonero Gonçalo Ramos che parte ancora una volta dal primo minuto:
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceiçao, Gonçalo Ramos, Joao Felix. A disp.: Rui Silva, Soares, Dalot, Araujo, Tavares, Leao, Bernardo Silva, Joao Neves, Trincao, Pedro Neto, Fabio Silva, Ruben Neves. All. Jorge Jesus
NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. A disp.: Nyland, Tangvik, Bjortuft, Strand Larsen, Sjovold, Langas, Pedersen, Blomberg, Thorstvedt, Aasgard, Bobb, Botheim. All. Solbakken
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