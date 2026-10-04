Pavlovic torna titolare nella sfida tra Olanda e Serbia
Non una grande sosta fino a questo momento per la Serbia di Strahinja Pavlovic: la formazione balcanica, allenata dal nuovo CT Paunovic, è incappata in tre sconfitte consecutive contro Grecia, Olanda e Germania. Oggi, nell'ultimo impegno di questa pausa, la Serbia cercherà di avere il suo moto di orgoglio in casa dell'Olanda, ad Eindhoven. Per il difensore del Milan Strahinja Pavlovic c'è la titolarità in difesa, dopo che è partito dalla panchina nell'ultimo impegno per un acciacco subito nella gara precedente.
SERBIA, PAVLOVIC TITOLARE CONTRO L'OLANDA
Le formazioni ufficiali di Olanda e Serbia, nella squadra balcanica Pavlovic titolare:
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang. A disp.: Roefs, Flekken, Frimpong, Hato, Akè, Timber, Zirkzee, van Bommel, J. Timber, Til, Taylor, Zechiel. All. Xavi Hernandez
PAVLOVIC (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, A. Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic. A disp.: Rosic, F. Stankovic, Mimovic, Maksimovic, Gudelj, Jovic, Joveljic, Kostic, Simic, Zivkovic, Erakovic, Dragojevic. All. Paunovic
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