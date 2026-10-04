Pavlovic torna titolare nella sfida tra Olanda e Serbia

Pavlovic torna titolare nella sfida tra Olanda e SerbiaMilanNews.it
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Oggi alle 19:48News
di Francesco Finulli
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ritrova la titolarità con la Serbia nella sfida in casa dell'Olanda ad Eindhoven

Non una grande sosta fino a questo momento per la Serbia di Strahinja Pavlovic: la formazione balcanica, allenata dal nuovo CT Paunovic, è incappata in tre sconfitte consecutive contro Grecia, Olanda e Germania. Oggi, nell'ultimo impegno di questa pausa, la Serbia cercherà di avere il suo moto di orgoglio in casa dell'Olanda, ad Eindhoven. Per il difensore del Milan Strahinja Pavlovic c'è la titolarità in difesa, dopo che è partito dalla panchina nell'ultimo impegno per un acciacco subito nella gara precedente.

SERBIA, PAVLOVIC TITOLARE CONTRO L'OLANDA

Le formazioni ufficiali di Olanda e Serbia, nella squadra balcanica Pavlovic titolare:

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang. A disp.: Roefs, Flekken, Frimpong, Hato, Akè, Timber, Zirkzee, van Bommel, J. Timber, Til, Taylor, Zechiel. All. Xavi Hernandez

PAVLOVIC (4-4-2): V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, A. Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic. A disp.: Rosic, F. Stankovic, Mimovic, Maksimovic, Gudelj, Jovic, Joveljic, Kostic, Simic, Zivkovic, Erakovic, Dragojevic. All. Paunovic