Gattuso su Paolo Maldini: "Campione a 360°. Non saltava un allenamento neanche se stava male"

Gennaro Ivan Gattuso ha riservato a Paolo Maldini, suo Capitano al Milan, parole di elogio e di grande ammirazione

Nel corso della sua ospitata al Festival dello Sport, organizzato in questi giorni dalla Gazzetta dello Sport a Trento e giunto alla sua ultima giornata, mister Gennaro Ivan Gattuso ha parlato dei campioni e senatori che ha trovato nello spogliatoio del Milan quando arrivò da giovane calciatore in rossonero a Milanello. Tra i tanti nomi fatti, inevitabile non citare il Capitano Paolo Maldini con cui Gattuso ha condiviso lo spogliatoio e tantissime vittorie per molti anni.

MALDINI CAMPIONE A 360°

Il commento di Gennaro Ivan Gattuso sul suo Capitano al Milan, Paolo Maldini: "Paolo Maldini campione a 360°. Quel giocatore che per non saltare un allenamento prendeva l'Aulin a 39 anni anche se stava male. Uno spessore incredibile, spessore imbarazzante dal punto di vista tecnico, tattico. Oltraggio a Franco Baresi? Tanta rabbia, ma viviamo in un mondo difficile, problematico"