Aston Villa su Tomori: l’inglese apre al trasferimento, il Milan può incassare 15 milioni

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Tomori potrebbe lasciare il Milan e la Serie A per tornare in Premier League dopo il sondaggio da parte dell'Aston Villa

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan e tornare in Premier League. L'Aston Villa è interessato al difensore inglese, che avrebbe anche già aperto alla possibilità di trasferirsi a Birmingham, preferendo questa soluzione rispeto ad altre piste, Juventus compresa.

Il dialogo tra i club è in corso, anche se i Villans stanno valutando altri profili per la difesa. Il Milan considera Tomori fuori dal nuovo progetto di Amorim e potrebbe cederlo per una cifra compresa tra 10 e 15 milioni di euro, da reinvestire poi su un nuovo centrale.