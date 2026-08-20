Aston Villa su Tomori: l’inglese apre al trasferimento, il Milan può incassare 15 milioni
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Tomori potrebbe lasciare il Milan e la Serie A per tornare in Premier League dopo il sondaggio da parte dell'Aston Villa
Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan e tornare in Premier League. L'Aston Villa è interessato al difensore inglese, che avrebbe anche già aperto alla possibilità di trasferirsi a Birmingham, preferendo questa soluzione rispeto ad altre piste, Juventus compresa.
Il dialogo tra i club è in corso, anche se i Villans stanno valutando altri profili per la difesa. Il Milan considera Tomori fuori dal nuovo progetto di Amorim e potrebbe cederlo per una cifra compresa tra 10 e 15 milioni di euro, da reinvestire poi su un nuovo centrale.
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