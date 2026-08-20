Milan, Soulé resta in orbita: possibile occasione negli ultimi giorni di mercato
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Matias Soulé potrebbe diventare un'opportunità per il Milan negli ultimi giorni di questo calciomercato estivo
Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport il nome di Matias Soulé resta da monitorare per il Milan. Pur essendosi raffredata la pista negli ultimi giorni, l'arrivo di Rodrigo mora alla Roma e la possibile richiesta di un altro attaccante da parte di Gasperini potrebbero ridurre lo spazio dell'argentino.
Soulé, mancino naturale, occuperebbe proprio uno slot ancora soperto nella rosa rossonera. Più complicata invece la pista Ethan Nwaneri: sull'inglese ci sono diversi club di Premier League e l'Arsenal vorrebbe comunque mantenerne il controllo attraverso un'eventuale clausola di riacquisto.
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