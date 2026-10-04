Non solo Milan, anche la Roma sulle tracce di Endrick

Endrick potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio: su di lui forte l'interesse di Milan e Roma

Endrick potrebbe lasciare il Real Madrid già a gennaio per trovare maggiore continuità dopo un avvio di stagione complicato. Il brasiliano, fin qui impiegato appena quattro minuti tra Liga e Champions League, vuole restare centrale anche nella Seleçao e Ancelotti gli avrebbe consigliato di valutare nuove opportunità.

L'Italia potrebbe essere la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera, anche perché oltre al Milan anche la Roma starebbe seguendo da tempo il classe 2006. Il club giallorosso pensa a un prestito con diritto di riscatto, possibile soluzione per evitare un investimento immediato troppo pesante. Gasperini considera Endrick un profilo ideale per il suo attacco, ma l'idea del Real è quella di non perdere il controllo sul giocatore, quindi sarà da rivedere l'eventuale formula dell'operazione.