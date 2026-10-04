Anche Moretto conferma: " Cardinale è concentrato sui rinnovi di Pulisic e Rabiot"

Ancora conferme sull'intenzione del Milan di rinnovare i contratti di Pulisic e Rabiot, importantissimi per il progetto di Amorim

Nelle scorse settimane vi avevamo anticipato - clicca QUI - l'intenzione del Milan di rinnovare i contratti di Pulisic e Rabiot entro la fine del 2026. Questo pomeriggio arriva un'altra conferma sull'argomento, con Matteo Moretto che ne parla in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

MILAN, L'INTENZIONE DI CARDINALE È DI RINNOVARE PULISIC E RABIOT

“Si sta discutendo molto in questi giorni a riguardo del futuro di Pulisic e Rabiot. Quello che vi posso confermare al 100% è che il proprietario del Milan Gerry Cardinale è assolutamente focalizzato, concentrato sui rinnovi dei due calciatori. Vuole trattenere Pulisic e Rabiot. Da qui fino alla fine dell’anno sono previsti contatti e dialoghi importanti per arrivare ad un accordo per un prolungamento dei due contratti. Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027, con opzione 2028 nelle mani del club. Rabiot scadenza 2028 con opzione 2029.

Ma sicuramente Cardinale vuole prolungare entrambi i contratti con altrettanti adeguamenti di stipendio. Vuole dare un giusto premio a questi due calciatori che con la maglia del Milan hanno dimostrato di avere un livello molto alto in campo. Per Pulisic i dialoghi nascono da quasi un anno e mezzo, il Milan ci sta lavorando da diverso tempo. Poi qualche intoppo non ha portato ad un esito positivo fino ad ora, ma Cardinale vuole accelerare e chiudere questo tipo di tematica. Per quanto riguarda Rabiot lui è molto felice al Milan, serve però trovare un accordo economico e per quanto riguarda la nuova scadenza del contratto”.