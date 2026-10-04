Comotto può partire a gennaio: torna l’ipotesi prestito
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Se le cose non dovessero cambiare, il Milan potrebbe valutare il prestito di Comotto a gennaio
Il futuro di Christian Comotto potrebbe tornare d'attualità nel mercato di gennaio. Il Milan aveva deciso di trattenerlo per farlo crescere accanto a Luka Modric, ma tra qualche problema fisico e una concorrenza molto alta il classe 2008 non ha ancora trovato spazio tra Serie A ed Europa League.
Rabiot, Modric, Musah, Jashari e Loftus-Cheek rendono difficile garantire continuità al giovane centrocampista, motivo per il quale, stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il Milan potrebbe valutare il prestito di Comotto per la seconda parte di stagione. In estate sul classe 2008 rossonero si erano già mosse Parma e Monza.
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