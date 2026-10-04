Milan su Emeka, Moretto: "Sullo spagnolo i club di Premier League stanno spingendo molto"

Tanta concorrenza per il giovane Owen Emeka del Granada: il classe 2009 ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro

Nei giorni scorsi la Gazzetta dello Sport aveva raccontato di uno scout del Milan che aveva assistito dal vivo ad una partita del 2009 Emeka del Granada, con i rossoneri che hanno iniziato ad interessarsi concretamente al giovane spagnolo. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta di come sul ragazzo ci sia la forte concorrenza dei club di Premier League.

“Emeka, attaccante di 17 anni del Granada, sulla bocca di tutti e sulla bocca di grandissimi club. In estate, prima del rinnovo col Granada, è stato trattato dal Real Madrid ma il calciatore ha preferito continuare al Granada e ha detto di non al Real per continuare un percorso di crescita. Sul calciatore c’è anche il Milan, ma ad oggi non è il club meglio posizionato. Ci sono i club di Premier League che stanno spingendo molto e ricordo che Emeka ha una clausola da 15 milioni di euro valida fino all’estate del 2029. Quindi un dettaglio importante per chi vorrà comprare questo giovane talento del Granada”.