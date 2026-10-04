Guidi: "Il Pulisic degli ultimi mesi difficilmente avrebbe gli argomenti per dettare legge sul rinnovo. Ma se tornasse quello che tutti conoscono..."

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Christian Pulisic, attaccante americano del Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Christian Pulisic, attaccante americano del Milan: "Un anno e mezzo fa, l’accordo pareva a un passo. Poi la frenata e lo stallo. Il legame di Pulisic con il Milan ha come data di scadenza il 30 giugno 2027, sebbene ci sia un’opzione a favore della società per allungare i termini di un’ulteriore stagione. Gerry Cardinale vorrebbe si andasse ben oltre, almeno fino al 2031, un po’ come per tutti i big della rosa (vedi Rabiot), soprattutto se Chris confermasse gli standard ammirati contro il Lecce. Il Diavolo lo pensa e ci spera. Ma nel frattempo anche le pretese di Pulisic potrebbero essere cambiate: quando nel 2025 si era arrivati vicini alla stretta di mano, l’offerta rossonera si aggirava intorno ai 5 milioni netti all’anno. Ora, le voci si rincorrono, con lo statunitense che avvicinandosi alla scadenza potrebbe pure avanzare qualche pretesa in più.

Certo, tutto passa dal campo. Il Pulisic degli ultimi mesi difficilmente avrebbe gli argomenti per dettare legge in una trattativa. Ma se Christian tornasse il faro della squadra come è stato praticamente sempre in precedenza, Cardinale non potrebbe fare a meno di lui a cuor leggero. Anche perché Capitan America è il volto del Milan di RedBird negli States. Come detto, però, la volontà del numero uno del fondo proprietario del Diavolo è quella di trattenere tutti i suoi big. Per questo Cardinale si sta già muovendo su due fronti: Pavlovic e Rabiot. Per il difensore serbo l’intenzione è di proporre un’estensione del contratto sempre fino al 2031 al doppio dello stipendio (da 1,7 milioni a circa 3,5 a stagione); nell’offerta allo studio per il centrocampista francese, invece, più che la data di scadenza si discuterà sull’ingaggio, dato che al momento Rabiot guadagna 3,5 milioni: decisamente poco per i suoi standard".