Ramazzotti: "Cardinale e Amorim hanno ben presente che a gennaio Endrick può essere una grande occasione per il Milan"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'obiettivo Endrick del Real Madrid per il Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'obiettivo Endrick per il Milan: "Il dossier Endrick è sulla scrivania di Gerry Cardinale da diverse settimane, ma non è... impolverato. Il numero uno di RedBird e Amorim hanno ben presente che nel mercato di gennaio il brasiliano può essere una grande occasione per il Milan e quindi continuano a tenere monitorata la sua posizione. Il Diavolo ha già provato durante la finestra estiva a vestirlo di rossonero, ma, dopo aver ottenuto il via libera da parte del ragazzo al trasferimento a Milano, ha dovuto arrendersi di fronte al no di Mourinho, che non ha voluto privarsi del talento ex Palmeiras nonostante l’acquisto di Espi e la presenza in rosa di Mbappé, Vinicius, Diomande, Diaz più l’infortunato Rodrygo. Così Cardinale ha chiuso con il Nottingham Forest per il prestito di Omari Hutchinson, che gioca nella stessa posizione di Endrick. Tra tre mesi, se l’inglese non avrà ingranato e il brasiliano sarà poco utilizzato a Madrid, il suo nome tornerà di grande attualità per il club di via Aldo Rossi.

Il nome di Endrick è nel mirino di diversi club europei. In Italia la principale concorrente è la Roma che ha già intessuto i primi contatti con l’entourage del calciatore, rappresentato da Roc Nation, e avrà l’occasione per parlare con il Real in occasione dell’incrocio di Champions in programma mercoledì 14 all’Olimpico. La scorsa estate lo aveva cercato anche l’Aston Villa , che però aveva avuto la stessa risposta data al Milan ovvero 'non si muove'".