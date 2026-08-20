Il Porto insiste per Gimenez: distanza sulla formula del trasferimento

Il Porto insiste per Gimenez: distanza sulla formula del trasferimentoMilanNews.it
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Oggi alle 10:48Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Porto insiste per Santiago Gimenez, ma c'è ancora distanza con il Milan per quanto riguarda la formula dell'operazione

Santiago Gimenez resta tra i giocatori in uscita dal Milan. L'attaccante messicano ha già dato il proprio via libera al trasferimento al Porto, ma manca ancora l'accordo tra i club. 

I portoghesi hanno proposto un prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni, formula respinta dai rossoneri. Il Milan punta invece a un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo, per un'operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. La trattativa resta quindi aperta, ma servirà avvicinare le posizioni. 