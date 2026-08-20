Futuro Leao: ecco cosa è emerso dall'incontro di ieri a Casa Milan

Futuro Leao: ecco cosa è emerso dall'incontro di ieri a Casa MilanMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Niccolò Crespi
fonte Antonio Vitiello

Il calciomercato del Milan resta in continua espansione, giorno dopo giorno. Da poco è stato ufficiliazzato Diego Moreira, la rosa di Ruben Amorim ha potuto rinforzarsi anche con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Diawara, Mario Gila, Cissè e per l'appunto il nuovo esterno belga. Nonostante questo, ci sono anche tanti temi che restano di attualità per quanto riguarda il mercato in uscita. La situazione di Rafa Leao sembra essere sempre più criptica.

Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, ieri c'è stato un meeting con Jorge Mendes e rappresentanti di Rafa Leao a Casa Milan. I rossoneri sono fermi su una valutazione alta del portoghese, di oltre 50 milioni di euro. Dunque nessun passo avanti concreto, tuttavia si continua a lavorare per trovare una collocazione sul mercato a Rafa in questa sessione estiva.

Di Antonio Vitiello