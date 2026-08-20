MN - Ramos: "Chi mi conosce sa che posso fare anche degli assist"
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In occasione dell'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante, a Milano, Gonçalo Ramos ha avuto anche un incontro con la stampa. Queste le dichiarazioni del nuovo attaccante del Milan raccolte dagli inviati di MilanNews.it.
Hai segnato tanto in carriera, però contro il Manchester United ci hai fatto vedere anche due assist…
“Certo, voglio anche fare degli assist. Chi mi conosce sa che posso giocare anche in questo modo e posso fare degli assist. Spero di aiutare la squadra anche con gli assist e non solo con i gol. Ma questo dipende anche dalla partita”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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